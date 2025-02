Gminy (miasta) obowiązane są tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. Należy to do ich tak zwanych zadań własnych. Gmina wykonuje to zadanie m.in. poprzez gospodarowanie zasobem mieszkaniowym – czyli lokalami będącymi jej własnością oraz najczęściej zarządzanymi przez właściwą jednostkę. W zasobie mieszkaniowym wyodrębnia się lokale socjalne, które oddawane są w najem na szczególnych zasadach dla szczególnie potrzebujących, na preferencyjnych warunkach. Umową najmu socjalnego lokalu jest umowa najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Najem socjalny ma zatem, jak wskazuje na to nazwa, funkcję wsparcia dla osób ubogich, które są dysfunkcyjne w zakresie zapewnienia sobie miejsca do zamieszkania w warunkach komercyjnych. Może to być, ale nie musi lokal o gorszym standardzie oraz powierzchni. W praktyce, zwłaszcza w dużych miastach, nierzadko lokale te nie odbiegają istotnie standardem od innych lokali, a biorąc pod uwagę bardzo ograniczone koszty najmu, stanowią atrakcyjną formę zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Z zasady lokale takie powinny być przyznawane osobom potrzebującym. Oprócz właściwego trybu samorządowego uzyskania prawa do takiego lokalu decyzję o prawie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego może podjąć sąd rozpoznający sprawę o eksmisję przy okazji wydawania wyroku nakazującego opuszczenie lokalu, kierując się szczególnymi względami socjalnymi. Osoby, które otrzymują takie lokale, zapraszają i udostępniają mieszkanie innym osobom bliskim, bez uzyskania zgody właściciela. Bardzo często lokale te zamieszkiwane są również po śmierci uprawnionego przez te osoby, które odmawiają ich opuszczenia, co sprawia, że konieczna jest ich sądowa eksmisja. Nierzadko osoby te starają się wywodzić własne prawo do umowy najmu, twierdząc, że nabyły prawo do umowy po zmarłym bliskim współlokatorze.

Kontrola tego, kto mieszka

Po zawarciu umowy najmu lokalu socjalnego zarządca ma ograniczoną możliwość kontrolowania tego, kto oprócz najemcy w lokalu mieszka. Najczęściej do lokalu po pewnym czasie wprowadzają się osoby bliskie uprawnionego, nieprzewidziane w umowie najmu lokalu socjalnego, często na skutek zmian w życiu osobistym, albo po prostu wykorzystując możliwość korzystania z taniego mieszkania. Osoby zainteresowane nie uzyskują zgody wynajmującego (właściciela) na zamieszkanie w lokalu dodatkowych osób. W przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu wynajmujący zarządca staje przed koniecznością sądowej eksmisji wszystkich mieszkańców, w tym tych, których umowa pierwotnie nie dotyczyła. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego o sygnaturze akt III CZP 49/18 osoba korzystająca z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia zawartej z najemcą lokalu bez zgody wynajmującego jest lokatorem ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Tym samym nawet osoba, która bez zgody właściciela lokalu wprowadzi się bezprawnie do niego, za zgodą najemcy, w myśl tej uchwały jest legalnym lokatorem. Jednocześnie zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego o sygnaturze akt III CZP 11/13 w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu socjalnego sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy, czyli także tych osób zaproszonych przez najemcę. Z kolei w wyroku Sądu Najwyższego o sygnaturze akt I NSNc 159/20 podsumowano, że sąd bada z urzędu przesłanki prawa do lokalu socjalnego, nawet jeżeli najemcy takiego zarzutu nie podnoszą oraz nie przedstawiają dowodów – w tym jeżeli w ramach postępowania pozostają bierni. Tym samym sąd rozpoznający sprawę o eksmisję musi podjąć starania z urzędu – z wyłączeniem kontradyktoryjności procesu sądowego, celem sprawdzenia, czy nie zachodzą przesłanki do wstrzymania eksmisji do czasu zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego w § 1 wskazano, że w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób wymienionych stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Zaczęto się zatem zastanawiać, czy osoby, które zamieszkały w lokalu socjalnym na podstawie upoważnienia najemcy, bez zgody wynajmującego i bez spełnienia przesłanek otrzymania lokalu socjalnego, wstępują w stosunek najmu lokalu socjalnego po zmarłym bliskim na podstawie tego przepisu, tj. czy można żądać po jego śmierci ich eksmisji, czy też mają w stosunku do zarządcy zasobem mieszkaniowym skuteczne prawo do przebywania w lokalu socjalnym przydzielonym zmarłemu bliskiemu. Często osoby mieszkające w takim lokalu dłuższy czas traktują go jak własny – inwestując swoje środki w polepszenie standardu lokalu bez zgody wynajmującego, co dodatkowo wzmaga determinacje w zachowaniu lokalu. Fakt, że nie trzeba płacić wynagrodzenia za najem, a czynsz jest najczęściej bardzo niski, dodatkowo w obecnej sytuacji mieszkaniowej prowadzi do determinacji lokatorów do zachowania mieszkania, nawet jeżeli nieszczególnie potrzebują pomocy w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Z drugiej strony pracownicy samorządowi, zobowiązani do zachowania dyscypliny finansów publicznych zmuszeni są podejmować starania celem ograniczenia zjawisk sprzecznych z przeznaczeniem lokali socjalnych.

Nie można wstąpić w stosunek najmu

Sąd Najwyższy w uchwale o sygnaturze akt. III CZP 51/10, uznał, że na podstawie art. 691 § 1 kodeksu cywilnego nie można wstąpić w stosunek najmu lokalu socjalnego, o którym mowa w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu wskazano, że „Lokale socjalne zapewnia gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, wykorzystując do tego mieszkaniowy zasób gminy, lub czyni to w inny sposób, przy czym na wykonywanie tych zadań może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa (…) lokale te są wynajmowane jako część lokali wydzielonych w tym celu z zasobu mieszkaniowego gminy, a umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana na czas oznaczony, z tym że umowa może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej uchwałą gminy. Przedłużenie umowy jest możliwe na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy, a jeżeli tak nie jest, lokal należy opróżnić, przy czym od dnia ustania najmu do opróżnienia lokalu należy się odszkodowanie w wysokości pełnego czynszu, a tylko w stosunku do osób uprawnionych do lokalu socjalnego i tylko w razie sądowego wstrzymania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im innego opłacają czynsz dotychczasowy. (…) Artykuł 691 k.c. ma na celu umożliwienie dalszego najmowania pełnowartościowego mieszkania przez osoby bliskie zmarłego lokatora, które w mieszkaniu stale zamieszkiwały aż do jego śmierci. Najem lokalu socjalnego wiąże się natomiast ze szczególnym tytułem osoby fizycznej, której dotyczą przesłanki tego najmu i z zaspokojeniem jej minimalnych potrzeb mieszkaniowych przez wspólnotę samorządową przez konieczny okres, a nie na stałe, bez względu na dalszą ich sytuację osobistą. To przekonuje, że lokal socjalny, określony pojęciowo odrębnie i niewskazany jako lokal mieszkalny, nie jest przedmiotem uprawnień, o których stanowi art. 691 k.c. W każdym wypadku ubiegania się o prawo do lokalu socjalnego zainteresowany powinien dowieść spełnienia przesłanek do zawarcia (przedłużenia) umowy najmu i uprawnień tych nie uzyskuje automatycznie, wykazując tylko stałe zamieszkanie z osobą zmarłą, mającą do śmierci prawo zajmowania lokalu socjalnego. (…) Nie można przyjąć, aby lokale te stawały się mieszkaniami dla bliskich takich osób, w tym »domeldowywanych« pod różnymi pretekstami, korzystających z art. 691 k.c. i uzyskujących tym sposobem istotną korzyść majątkową ze środków publicznych. Interes publiczny także zatem przemawia za odmówieniem zastosowania art. 691 § 1 k.c. do lokali socjalnych. Wynika on z konieczności zachowania substratu mieszkaniowego zasobu gminy, która powinna mieć możliwość odzyskiwania lokali socjalnych po osobach uprawnionych dla zaspokojenia potrzeb kolejnych osób mających tytuł prawny do takiego lokalu”. Uchwała ta nie ma formalnej mocy wiążącej ani nie jest prawem – to jednak z uwagi na autorytet Sądu Najwyższego z reguły jest respektowana.

Ostatecznie sprawę rozstrzyga sąd

Podsumowując zatem, uprawniony do mieszkania w lokalu socjalnym na skutek jego udostępnienia przez najemcę bez zgody wynajmującego ma status lokatora zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów. Tym samym należy rozstrzygać o jego prawie do zawarcia umowy lokalu socjalnego w wyroku eksmisyjnym. Obecnie jednak z chwilą śmierci osoby bliskiej, uprawnionej z umowy, która udostępniła lokal, nawet jeżeli osoby zainteresowane w dacie śmierci mieszkały stale razem w tym lokalu, jak to określono w art. 691 kodeksu cywilnego, to szczególny charakter umowy najmu lokalu socjalnego uniemożliwi wstąpienie przez taką osobę do umowy tego najmu po zmarłym, a tym samym nie uczyni go stroną umowy uprawnioną do pozostania w lokalu, co uzasadniać będzie żądanie eksmisji. Jednak o tym, czy zarządca lokal odzyska, zdecyduje ostatecznie sąd – który nawet jeżeli orzeknie eksmisję, uznając brak prawa do pozostawania w lokalu, to często uczyni eksmisję pozorną, przyznając prawo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (tego samego albo innego).

Artykuł powstał we współpracy z siecią Kancelarie RP