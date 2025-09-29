Opublikowane rozstrzygnięcie porządkuje nieco dotychczasowe wątpliwości i wskazuje, że samo podwyższenie kapitału zakładowego – nawet wtedy, gdy część wniesionego wkładu nie podlega PCC, ponieważ została przekazana na kapitał zapasowy – co do zasady nie stanowi schematu podatkowego.

Reklama Reklama

O tym, czy obowiązek raportowania MDR powstanie, decydować będą przede wszystkim motywy działania wspólników spółki kapitałowej i okoliczności konkretnej sprawy. Kluczowe znaczenie – co nie jest zaskoczeniem – w dalszym ciągu ma kryterium głównej korzyści, które należy badać w każdym przypadku.

Kiedy więc obowiązek raportowania MDR nie powstaje?

W interpretacji podkreślono, że obowiązek raportowania schematu podatkowego nie wystąpi, gdy podwyższenie kapitału ma rzeczywiste uzasadnienie gospodarcze – na przykład służy dokapitalizowaniu spółki, realizacji umowy inwestycyjnej czy dostosowaniu struktury finansowania do potrzeb działalności. Stąd też, gdy brak obowiązku zapłaty PCC wynika wprost z obowiązujących przepisów, to uzgodnienie nie będzie schematem podatkowym.

Inaczej będzie jednak w sytuacji, gdy wspólnicy spółki kapitałowej świadomie zdecydują się na podwyższenie kapitału jedynie o część wartości wniesionego wkładu, a pozostałe środki ulokują w kapitale zapasowym wyłącznie po to, aby obniżyć podstawę opodatkowania PCC. W takim przypadku wystąpi ryzyko uznania, że głównym powodem działania była korzyść podatkowa. Wówczas kryterium głównej korzyści może zostać uznane za spełnione, a tym samym wystąpi obowiązek raportowania MDR.

Co istotne, w treści rozstrzygnięcia zaakcentowano również, że obowiązek raportowania nie powstaje automatycznie, gdy dokumentacja jest standaryzowana (np. notarialne uchwały wspólników), lecz dopiero wtedy, jeśli motywem działań jest uzyskanie korzyści podatkowej.

Reklama Reklama

Co to oznacza w praktyce?

Najnowsza interpretacja ogranicza przypadki, w których podwyższenie kapitału zakładowego będzie uznane za schemat podatkowy. To ważna informacja dla spółek kapitałowych, które zyskują większą pewność, że nie każde zwiększenie kapitału wymaga zgłoszenia schematu podatkowego. Każda transakcja będzie jednak wymagała dokładnego przeanalizowania i rzetelnego udokumentowania jej celów gospodarczych. Organy podatkowe mogą bowiem badać nie tylko samą uchwałę czy akt notarialny, lecz także cały kontekst przeprowadzanej czynności, w tym wpływ na sytuację podatkową podatnika.

W praktyce może to oznaczać konieczność przeglądu i ewentualnej aktualizacji wewnętrznych procedur MDR. Warto zadbać o odpowiednią argumentację biznesową dla każdej operacji podwyższenia kapitału, bo choć interpretacja daje pewien stopień ochrony, różnica w ocenie pomiędzy przedsiębiorcą a fiskusem może prowadzić do sporów. Transparentność i dobre udokumentowanie celu gospodarczego będą teraz jeszcze ważniejsze niż dotychczas.

Autor: Konsultant podatkowy, Magdalena Kopacz