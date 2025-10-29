Rzeczpospolita
Lampka, zasłony i oczyszczacz do powietrza w kosztach firmy? Fiskus ma obiekcje

Skarbówka twierdzi, że jeśli wyposażenie domowego biura jest wykorzystywane także na potrzeby osobiste, to wydatków na jego zakup nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Publikacja: 29.10.2025 10:31

Lampka, zasłony i oczyszczacz do powietrza w kosztach firmy? Fiskus ma obiekcje

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak fiskus ocenia możliwość zaliczenia wydatków na domowe biuro do kosztów uzyskania przychodów?
  • Na jakiej podstawie przedsiębiorca chciałby rozliczyć 50% wydatków na wyposażenie biura?
  • Jakie argumenty przedstawił urząd skarbowy w negatywnej interpretacji dotyczącej kosztów wyposażenia?
  • Dlaczego wydatki na domowe wyposażenie mogą nie być uznane za związane z działalnością gospodarczą?
  • W jaki sposób przepisy podatkowe odnoszą się do zróżnicowania osobistych i biznesowych wydatków?
  • Jakie są konsekwencje potencjalnego uznawania prywatnych wydatków jako kosztów działalności gospodarczej?
Oczyszczacz powietrza, lampka na biurko, zasłony – takie rzeczy chciał rozliczyć w firmie przedsiębiorca, który prowadzi biznes w domu. Proponował kompromisowe rozwiązanie – 50 proc. wydatków do kosztów. Fiskus się jednak nie zgodził.

O interpretację wystąpił mężczyzna prowadzący od kilku miesięcy jednoosobową działalność gospodarczą. Zarabia na uczestnictwie w programach prop tradingowych. Jak pisze we wniosku, jego przychody pochodzą z udziału w wypłatach z tytułu wyników wypracowanych na rachunkach powierzonych przez zagraniczne podmioty. Działa zdalnie, przy użyciu komputera i telefonu. Na biznes ma wydzielone w domu pomieszczenie.

