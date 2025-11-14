Studia prawnicze w kosztach firmy? Jest to możliwe

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 października 2025 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.655.2025.3.BS).

Wystąpił o nią przedsiębiorca prowadzący od kilku miesięcy jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się ratownictwem medycznym, ale chce poszerzyć zakres swoich usług, dlatego poszedł na studia prawnicze. Wskazuje, że przepisy o zawodzie ratownika medycznego dają mu możliwość występowania jako pełnomocnik w postępowaniach dyscyplinarnych. Może reprezentować innych ratowników albo pokrzywdzonych pacjentów. Do tego potrzebna jest jednak wiedza prawnicza oraz specjalistyczne umiejętności wykraczające poza standardowe kompetencje medyczne. Musi przygotowywać pisma procesowe, formułować wnioski dowodowe, występować na posiedzeniach i rozprawach, udzielać bieżących porad. Jest to nowatorska i wąsko wyspecjalizowana usługa, wymagająca posiadania pogłębionej wiedzy prawnej – podkreśla ratownik.