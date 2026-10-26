Rzeczpospolita
PRO
Reklama

50-proc. koszty w IT nie tylko dla tworzenia kodu źródłowego

Działalność twórcza w zakresie programów komputerowych może obejmować nie tylko tworzenie kodu źródłowego, lecz także inne twórcze rezultaty pracy powstające w procesie projektowania, rozwijania i testowania oprogramowania.

Publikacja: 26.10.2026 04:30

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Przy spełnieniu warunków ustawowych 50-proc. koszty uzyskania przychodów mogą dotyczyć szerszego kat

Przy spełnieniu warunków ustawowych 50-proc. koszty uzyskania przychodów mogą dotyczyć szerszego katalogu utworów powstających w procesie tworzenia oprogramowania.

Foto: Adobe Stock

Reklama
Reklama
Reklama

Karolina Bugaj

Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 22 czerwca 2026 r. (0115-KDIT1.4011.297.2026.2.JG).

Sprawa dotyczyła spółki świadczącej usługi informatyczne, która zatrudnia pracowników zaangażowanych w tworzenie i rozwój rozwiązań programistycznych, w tym m.in. programistów, testerów, projektantów UX/UI oraz specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. W ramach obowiązków tworzą oni nie tylko kod źródłowy, lecz także inne rezultaty pracy o charakterze twórczym, takie jak: dokumentacja techniczna, projekty graficzne, koncepcje funkcjonalne czy materiały związane z projektowaniem i testowaniem oprogramowania. Spółka na podstawie postanowień umownych nabywa do tych utworów autorskie prawa majątkowe, a część wynagrodzenia pracowników stanowi honorarium autorskie dokumentowane w prowadzonej ewidencji. Niektóre efekty pracy mogą być przechowywane bezpośrednio w repozytoriach lub infrastrukturze klientów spółki. Wnioskodawca zapytał:

Pozostało jeszcze 83% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama