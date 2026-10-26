50-proc. koszty w IT nie tylko dla tworzenia kodu źródłowego

Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 22 czerwca 2026 r. (0115-KDIT1.4011.297.2026.2.JG).

Sprawa dotyczyła spółki świadczącej usługi informatyczne, która zatrudnia pracowników zaangażowanych w tworzenie i rozwój rozwiązań programistycznych, w tym m.in. programistów, testerów, projektantów UX/UI oraz specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. W ramach obowiązków tworzą oni nie tylko kod źródłowy, lecz także inne rezultaty pracy o charakterze twórczym, takie jak: dokumentacja techniczna, projekty graficzne, koncepcje funkcjonalne czy materiały związane z projektowaniem i testowaniem oprogramowania. Spółka na podstawie postanowień umownych nabywa do tych utworów autorskie prawa majątkowe, a część wynagrodzenia pracowników stanowi honorarium autorskie dokumentowane w prowadzonej ewidencji. Niektóre efekty pracy mogą być przechowywane bezpośrednio w repozytoriach lub infrastrukturze klientów spółki. Wnioskodawca zapytał: