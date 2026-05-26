Takie głosy dało się usłyszeć podczas ostatniego posiedzenia zespołu problemowego ds. prawa pracy w Radzie Dialogu Społecznego.

Równość wynagrodzeń to jeden z kluczowych elementów sprawiedliwego rynku pracy. Mimo postępu w zakresie praw pracowniczych oraz rosnącej świadomości społecznej, problem luki płacowej nadal pozostaje aktualny w wielu krajach, w tym w Polsce. Jest to pojęcie oznaczające różnicę między średnimi zarobkami kobiet i mężczyzn wykonujących taką samą pracę lub pracę o podobnej wartości. Zjawisko to wynika z wielu czynników, takich jak np. stereotypy społeczne czy pełnienie ról opiekuńczych. Problem ten dotyczy szczególnie kobiet, które często zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Resort rodziny tłumaczy, że obowiązujące przepisy nie gwarantują faktycznej równości płac, a dochodzenie praw pracowniczych w tym zakresie jest utrudnione.