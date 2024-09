Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja VAT) funkcjonuje od 1 stycznia 2017 r. Od 6 czerwca 2023 r. wprowadzono kryteria, które organ podatkowy musi brać pod uwagę przy jej wymierzaniu, określane czasami jako dyrektywy miarkowania. Tak jak można było się spodziewać, podatnicy toczą liczne spory w tym względzie. Po ponad roku można już pokusić się o refleksję na temat praktyki stosowania nowych regulacji.

Sankcja dotyczy naruszeń w zakresie VAT, jeśli ich skutkiem jest zaniżenie zobowiązania podatkowego w deklaracji (względnie zawyżenie kwoty nadwyżki VAT). Jej podstawowa wysokość to 30 proc. W razie złożenia korekty deklaracji i wpłaty zaległości w odpowiednim czasie po doręczeniu upoważnienia do kontroli albo wyniku kontroli, sankcja jest jednak automatycznie obniżana do 15 proc. albo 20 proc.