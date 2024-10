Julita Karaś-Gasparska: Benefity dla pracowników podwójnie korzystne podatkowo

Benefity od pracodawcy zwiększają zaangażowanie i motywację zespołu. Może to być dopłata do karty multisport, pakiet medyczny, ubezpieczenie, służbowy samochód czy dofinansowanie kursów i szkoleń. Korzyść z takich świadczeń może być podwójna, bo często są one korzystne także z podatkowego punktu widzenia: pracodawcy mają prawo rozliczyć ich wartość w kosztach uzyskania przychodów (o rozliczaniu firmowych wyjazdów integracyjnych pisaliśmy w tygodniku z 14 października), a pracownicy nie płacą od nich podatku dochodowego. Ale nie zawsze. Niektóre świadczenia nie są kosztem i są opodatkowane albo nawet jeśli korzystają ze zwolnienia, to tylko do określonego limitu. Szczegółowo piszemy na ten temat w artykule obok.