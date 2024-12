Początek roku zawsze wiąże się dla podatników ze zmianami w przepisach. Nie inaczej jest tym razem. O niektórych zmianach już pisaliśmy, m.in. o kasowym PIT dla najmniejszych firm, o nowych obowiązkach w zakresie raportowania JPK_CIT, o możliwości korzystania ze zwolnienie podmiotowego z VAT nie tylko w kraju siedziby działalności gospodarczej, ale również w innych państwach członkowskich UE, a także o globalnym podatku wyrównawczym (Pillar2). Po Nowym Roku będziemy omawiać pozostałe zmiany, zaplanowany jest m.in. cykl artykułów nt. zmian w podatku od nieruchomości. Szczegółowo wyjaśnimy także zasady rozliczania składki zdrowotnej po nowelizacji przepisów.

Ale początek roku przyniesie także pewne zmiany w dodatku podatkowym. Będzie nowy tytuł „Tygodnik podatników”. Poza tym pojawią się w nim nowe stałe rubryki: poradnik dla biur rachunkowych, poradnik dla małej firmy oraz porady ekspertów w pytaniach i odpowiedziach (Q&A).

Zanim jednak otrzymają Państwo dodatek podatkowy w nowej odsłonie, w tym numerze warto zwrócić uwagę na inny temat „na czasie”. Chodzi o rozliczaniu kosztów pracowniczych na koniec roku. Prawidłowe ujmowanie tych kosztów jest niezbędne do sporządzenia wiarygodnych sprawozdań finansowych, a także do spełnienia wymogów przepisów prawa bilansowego i podatkowego. Wynagrodzenia, premie, urlopy niewykorzystane oraz inne świadczenia pracownicze muszą być przypisane do okresu, którego dotyczą, niezależnie od momentu ich faktycznej wypłaty. Więcej na ten temat w artykule: „Jak ująć w księgach koszty pracownicze na koniec roku”.

Zapraszam do lektury i życzę Państwu samych dobrych decyzji podatkowych w 2025 roku.