Wycofanie lokali z działalności do najmu prywatnego z korektą VAT

- Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność w zakresie budowy, a następnie sprzedaży mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Przedsiębiorca wybudował budynek składający się z lokali mieszkalnych, garaży i komórek lokatorskich. Część z tych lokali została sprzedana. Dwa mieszkania nie zostały sprzedane i podatnik zamierza je przenieść do majątku prywatnego, a następnie zakończyć prowadzenie działalności (wykreślenie z rejestru przedsiębiorców). Podatnik nie planuje jednak wyrejestrowania z VAT. Wymienione lokale stanowiły towary handlowe, pierwotnie miały być wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT. Podatnik odliczał VAT od ponoszonych nakładów w całości. Wycofane z działalności lokale podatnik zamierza wynajmować na własny rachunek na cele mieszkaniowe w ramach najmu prywatnego. Będzie je wynajmował wyłącznie na cele mieszkaniowe, czyli będzie to najem zwolniony z VAT. Czy wycofanie lokali z działalności spowoduje obowiązek dokonania korekty lub opodatkowania dostawy w VAT?