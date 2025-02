Julita Karaś-Gasparska: Jest czas na przegląd firmowych obiektów

Od 1 stycznia br. zmieniły się definicje obiektów budowlanych (budynków i budowli) na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Do tej pory przepisy podatkowe odsyłały do definicji w prawie budowlanym. Po zmianie budynek i budowla zostały opisane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Stosowanie dotychczasowych (nieprecyzyjnych) definicji sprawiało podatnikom wiele problemów i było źródłem ich sporów z fiskusem. Nowe definicje budowli zawarte w ustawie podatkowej mają w założeniu zakończyć te spory, chociaż – jak wskazują eksperci – w wielu przypadkach wątpliwości pozostaną, albo pojawią się nowe. W związku z nowymi definicjami przedsiębiorcy powinni jednak przyjrzeć się posiadanej infrastrukturze i spróbować zaliczyć ją do odpowiednich kategorii.