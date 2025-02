Podatnik mądry po szkodzie w podatku od nieruchomości

Jeżeli organ przystąpił do weryfikacji rozliczeń podatku od nieruchomości, to należy już w trakcie kontroli przeanalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej. Gdy jest ono istotne, warto rozważyć złożenie czynnego żalu.