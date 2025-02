Julita Karaś-Gasparska: Ostatni dzwonek na zmianę formy opodatkowania

Zasady ogóle, czyli skala? Stawka liniowa? A może ryczałt ewidencjonowany? Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powinni do 20 lutego zdecydować, jak będą się w tym roku rozliczać z fiskusem i o swojej decyzji poinformować fiskusa.

Aby zmienić formę opodatkowania, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego. Musi to zrobić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej (najczęściej będzie to 20 lutego) albo do końca roku – gdy pierwszy przychód uzyska w grudniu. Wybór nowej formy oznacza jednocześnie rezygnację z formy dotychczasowej, a wybrana nowa forma dotyczy przyszłego podatku.