Julita Karaś-Gasparska: Fit-out, czyli biura szyte na miarę

Fit-out to kompleksowa usługa polegająca na zagospodarowaniu i adaptacji przestrzeni (np. biurowej) w celu dostosowania jej funkcjonalności do indywidualnych wymagań i oczekiwań jej użytkowników, a więc m.in. najemcy. Na fit-out składa się wiele czynności, m.in. opracowanie projektu, zakup i dostawa materiałów, znalezienie wykonawców, demontaż, prace montażowe i budowlane, dekoracja wnętrz czy umeblowanie). Dzięki wykonaniu tych czynności najemca otrzymuje nieruchomość, która jest w pełni dostosowana do jego potrzeb. Może zatem optymalnie wykorzystać wynajmowaną przestrzeń i zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy. Fit-out to często także taka aranżacja, wystrój i wygląd nieruchomości, które są znakiem rozpoznawczym danej marki (np. wszystkie sklepy Żabka czy Biedronka wyglądają podobnie). Dla właściciela obiektu przeprowadzenia prac fit-out także jest korzystne – zyskuje klienta na dłuższy czas.