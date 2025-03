Abonament parkingowy jest przychodem pracownika

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 września 2024 r. (0113-KDIPT2-3.4011.403. 2024.2.SJ).

Gmina kupiła od miejskiego Zarządu Dróg i Transportu abonamenty parkingowe (koszt: 3 000 zł rocznie) dla terenowych pracowników socjalnych, aby ułatwić im wykonywanie obowiązków służbowych. Obowiązki te wymagały mobilności, np. przeprowadzania wywiadów środowiskowych czy pomocy osobom w trudnych sytuacjach. Abonamenty przypisano do konkretnych pracowników, którzy wyrazili chęć korzystania z nich. Zakupu dokonano na prośbę pracowników socjalnych. Z opisu stanu faktycznego nie wynikało, by pracownicy wykonywali obowiązki terenowe przy wykorzystaniu samochodów służbowych. Możliwość korzystania z abonamentów nie była też ograniczona wyłącznie do godzin wykonywania pracy.