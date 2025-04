Julita Karaś-Gasparska: Fundusze inwestycyjne rozliczamy sami

Do końca 2023 r. fundusz inwestycyjny pobierał podatek od osiągniętego zysku, odprowadzał go do urzędu skarbowego, a podatnikowi wypłacał świadczenie pomniejszone o zapłacony podatek. Podatnik nie uwzględniał więc dochodów z funduszy w rocznym zeznaniu PIT. Wadą tego rozwiązania był brak możliwości skompensowania strat z dochodami z tego tytułu. Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono ważną zmianę dla inwestorów. Fundusz już nie pobiera i nie odprowadza podatku, a więc podatnicy otrzymują kwotę brutto. Po zakończonym roku podatkowym fundusz wystawia natomiast informację PIT-8C, w której wykazuje wartość uzyskanych przychodów i strat. Na tej podatnicy muszą samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe PIT-38 i rozliczyć podatek dochodowy od dochodów z kapitałów pieniężnych według stawki 19 proc. Częściowo wypełniony formularz PIT-38 jest dostępny w usłudze Twój e-PIT.