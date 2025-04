Zostały trzy dni na złożenie rocznego rozliczenia PIT

Termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego (PIT) przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą upływa 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. W tym roku termin ten przypada na środę 30 kwietnia. To zwykły dzień roboczy, więc termin nie ulega przesunięciu. Oznacza to, że do tego dnia przedsiębiorca musi rozliczyć dochody uzyskane w 2024 r. i złożyć odpowiednią deklarację podatkową oraz zapłacić ewentualny należny podatek dochodowy.