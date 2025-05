Osoby, które w ubiegłym roku prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, a ich działalność była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, mają obowiązek przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Uwzględnia się je w ZUS DRA lub ZUS RCA składanych za kwiecień br. 20 maja to także termin na opłacenie należnych składek za kwiecień wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

Reklama

Jeżeli natomiast z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, to przedsiębiorca ma prawo wnioskować o jej zwrot (chyba że ma zaległości z tytułu składek lub pobrał nienależnie świadczenie z ubezpieczenia społecznego). Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), która wynika z rocznego rozliczenia, ZUS utworzy automatycznie i udostępni na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS na drugi dzień po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek ten należy wysłać przez PUE/e-ZUS do 2 czerwca br., a zwrot nadpłaty wpłynie na konto przedsiębiorcy najpóźniej do 1 sierpnia br. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot, to ZUS rozliczy nadpłatę na jego koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

W tym numerze nie piszemy o składce zdrowotnej. Poruszamy natomiast tematykę dość rzadko opisywaną na naszych łamach – podatek od gier. A to dlatego, że Szef KAS zmienił ostatnio dotychczasową linię interpretacyjną i uznał, że zwrot stawek graczom korzystającym z możliwości wcześniejszego zakończenia zakładu nie stanowi dla bukmacherów podstawy do korekty podstawy opodatkowania w podatku od gier. Szerzej na ten temat w tekście pt. "Czy bukmacherzy zapłacą wyższy podatek od gier".

Reklama

Zapraszam do lektury.