Czy da się darować do fundacji rodzinnej bez PIT? Da się

Takie stanowisko potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 29 października 2024 r. (0114-KDIP3-2.4011.678.2024.2.JK2).

We wniosku o wydanie interpretacji wnioskodawca (fundacja rodzinna) wskazał, że fundator i małżonka fundatora są beneficjentami fundacji rodzinnej. Jednocześnie fundator i jego małżonka są wspólnikami w spółce z o.o. posiadającymi łącznie 100 proc. udziałów. Po formalnym wpisie fundacji do rejestru fundacji rodzinnych planowane jest wniesienie wszystkich udziałów spółki do majątku fundacji rodzinnej. W tym celu fundator, małżonka fundatora oraz fundacja zawrą umowę darowizny, na skutek której fundacja nabędzie 100 proc. udziałów w spółce.