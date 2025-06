Julita Karaś-Gasparska: Pół roku dla państwa, pół dla siebie

Dzień wolności podatkowej to dzień, w którym (średnio) łączny dochód od początku roku zrównuje się z (przewidywanymi) zobowiązaniami podatkowymi na ten rok. Jest to zatem symboliczny moment, kiedy obywatele danego państwa przestają pracować dla rządu i zaczynają zarabiać na swoje potrzeby. W Polsce dzień wolności podatkowej jest wyliczany przez Centrum im. Adama Smitha od 1994 r. W poszczególnych latach przypadał on między 6 czerwca (w 2018 r.) a 7 lipca (2011 r.), co oznacza, że w każdym roku około połowa naszych rocznych zarobków trafia do budżetu państwa w formie podatków, danin, opłat i składek. W tym roku pracujemy na rzecz państwa dzień dłużej niż w zeszłym roku.