Sprzedaż udziałów w polskiej spółce może być bez CIT

Niemiecka spółka (nierezydent podatkowy w Polsce) posiada 100 proc. udziałów w polskiej spółce z o.o. i planuje sprzedać je innej polskiej spółce z grupy. Wnioskodawca podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiąga na terytorium Polski, a także nie posiada i na moment planowanej sprzedaży udziałów nie będzie posiadał w Polsce zagranicznego zakładu na podstawie polskiej ustawy o CIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec. Ponadto udziały w polskiej spółce nie zostały objęte w wyniku transakcji reorganizacyjnych, takich jak połączenie, podział czy wymiana udziałów. Planowana transakcja polega na sprzedaży wszystkich udziałów w polskiej spółce córce na rzecz innej polskiej spółki z tej samej grupy kapitałowej, w celu dalszej konsolidacji działalności o analogicznym profilu.