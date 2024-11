Ryczałt bije rekordy popularności. Wybiera go coraz więcej przedsiębiorców

Łączna liczba podatników rozliczających się ryczałtem w 2023 roku to niemal 1,98 miliona osób – wynika z danych opublikowanych przez resort finansów. Dla porównania, według skali podatkowej rozlicza się zwykle ponad 27 milionów podatników (jednak z tej liczby prawie 15 milionów dzięki ulgom i kwocie wolnej w praktyce nie zapłaciło podatku w rozliczeniu 2022), a stawką liniową - mniej niż 550 tysięcy osób.

W grupie podatników ryczałtu największy wzrost odnotowano wśród osób rozliczających przychody z najmu – do fiskusa trafiło ponad milion zeznań, w których rozliczono wyłącznie najem prywatny, co stanowi wzrost o 175 tysięcy w stosunku do poprzedniego rozliczenia. Trzeba jednak podkreślić, że to bezpośredni skutek wprowadzonych w 2023 roku przez rząd Mateusza Morawieckiego przepisów, obligujących do rozliczania przychodów z najmu wyłącznie w tej formie opodatkowania.