Obecne pliki JPK okazały się drogą donikąd? "Efekty cyfryzacji ksiąg dopiero za kilka lat"

Ostatnio można było przeczytać zaskakujące statystyki: ponad 60 proc. firm, które będą zobowiązane do składania informacji fiskusowi w formie plików JPK_CIT, nie podjęło jeszcze przygotowań do realizacji tego obowiązku. A przecież będą musiały sporządzać takie raporty za 2025 rok. Skąd takie zjawisko?

Te firmy, dla których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będą musiały złożyć pierwszy JPK_CIT do końca marca 2026 roku. Mówimy oczywiście o podatnikach z pierwszej grupy, obejmującej największe podmioty gospodarcze. Przy czym, są także podatnicy CIT, których rok podatkowy zaczyna się np. w połowie czy wręcz pod koniec roku kalendarzowego. Wynika to z różnych przyczyn, m.in. z sezonowości sprzedaży w niektórych branżach czy rytmu funkcjonowania klientów danego podatnika. Według przepisów o CIT firmy z takim „złamanym” rokiem podatkowym będą zobowiązane do złożenia JPK_CIT jeszcze później, bo w terminie trzech miesięcy po zakończeniu „swojego” roku podatkowego. W skrajnych przypadkach ten termin może zatem wypaść nawet w pierwszych miesiącach 2027 roku. Mogą więc tacy podatnicy mieć poczucie, że jest jeszcze sporo czasu. Jednak nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wiele podmiotów, które będą musiały wysłać JPK_CIT do końca marca 2025 r., traktują sprawę z pewną lekkością.