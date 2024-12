Korekta wzroku jest niezbędna do dalszego prowadzenia działalności i osiągania przychodów. Ten argument nie przekonuje fiskusa, który twierdzi, że opłaty za operację są wydatkami osobistymi. Pokazuje to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią prowadząca salon kosmetyczka. Wszystkie usługi wykonuje w okularach korekcyjnych, zgodnie z zaleceniami okulisty. Ma bowiem poważną wadę wzroku. Część tych usług to zabiegi laserowe. Za pomocą lasera usuwa tatuaże, makijaż permanentny i owłosienie, robi też peeling węglowy. Do tych zabiegów musi zakładać specjalne okulary. Chronią one oczy przed szkodliwym działaniem promieniowania laserowego. Jeśli chce jednak założyć okulary ochronne, to musi najpierw zdjąć korekcyjne (nie można mieć dwóch par jednocześnie). I słabo wtedy widzi miejsca poddawane zabiegom.