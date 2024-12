Zmiany przepisów o kasynach. Jedno wadliwe rozwiązanie, zastępuje się innym nieprawidłowym

W październiku 2024 r. na stronach internetowych RCL pojawił się projekt[1] Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne (Rozporządzenie Przetargowe) [2].

Jest to kolejna próba zmiany tychże przepisów wykonawczych do ustawy o grach hazardowych. Wcześniejsze nieudane propozycje, ostania sprzed roku, nie weszły do porządku prawnego. Analiza proponowanych zmian, prowadzi do wniosku, że także i w tym przypadku proponowane przepisy nie są rozwiązaniem poprawnym, co więcej doprowadzić mogą do skrajnie negatywnych skutków rynkowych.