Minister finansów: typowy leasing nie jest agresywną optymalizacją podatkową

Takie są wnioski z interpretacji ogólnej ministra finansów.

Chodzi o obowiązek zgłaszania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych (tzw. MDR), czyli działań mających na celu podatkowe korzyści. Do polskich przepisów został wprowadzony 1 stycznia 2019 r. Wypełniają go także firmy zawierające umowy leasingu operacyjnego. Minister finansów sugeruje, że często bezpodstawnie. Przepisy o raportowaniu schematów mają bowiem dać skarbówce dostęp do istotnych informacji dotyczących agresywnego planowania podatkowego. A nie o transakcjach typowych dla prowadzonej przez firmy działalności gospodarczej.