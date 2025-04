Czas na przygotowania do e-faktur. To wyzwanie zwłaszcza dla dużych firm

Ministerstwo Finansów zdementowało krążące od kilku tygodni pogłoski dotyczące e-fakturowania: nie będzie kolejnego odkładania w czasie tej rewolucji. Zapewniło, że Krajowy System e-Faktur zostanie uruchomiony w zapowiadanych wcześniej terminach: 1 lutego i 1 kwietnia 2026 r.

Wcześniej, bo w czerwcu br., mają być ogłoszone dane techniczne, jakim ma odpowiadać ustrukturyzowana faktura dla celów nowego systemu. To już pozwoli na szykowanie odpowiedniego oprogramowania do wystawiania takich e-faktur. Natomiast 30 września ma zostać uruchomione środowisko testowe, by można było wystawiać e-faktury na próbę. W listopadzie ma się pojawić aplikacja do e-faktur dla mniejszych firm.