Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji, która trafiła do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To część pakietu deregulacyjnego. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowe przepisy usprawnią kontrole i zmotywują podatników do dobrowolnego wykonywania swoich obowiązków.

Kontrola celno-skarbowa. Będzie można złożyć pierwotną deklarację