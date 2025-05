10 067,18 zł – tyle składki zdrowotnej może dopłacać przedsiębiorca na ryczałcie, który w zeszłym roku sprzedał środek trwały (np. maszynę, samochód czy nieruchomość). Wprawdzie przepisy o oskładkowaniu środków trwałych zostały zmienione, ale w rozliczeniu za 2024 r. obowiązują jeszcze stare zasady.

– Przez to wielu ryczałtowcom wychodzi w rozliczeniu rocznym dopłata. Sprzedaż środka trwałego powoduje bowiem często przejście do wyższego przedziału przychodów, gdzie trzeba zapłacić więcej do ZUS – mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt.