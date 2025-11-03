Reklama
Jaki podatek za autobus i ciężarówkę w 2026 roku

Górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok wzrosły o ok. 4,5 proc. w stosunku do tegorocznych. Ostateczną decyzję w sprawie wysokości stawek podatku na terenie danej gminy podejmie jednak rada gminy w formie uchwały.

Publikacja: 03.11.2025 04:40

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

SPIS TREŚCI

  1. Samochody ciężarowe – stawki podatku od środków transportowych
  2. Przyczepy i naczepy – stawki podatku od środków transportowych
  3. Autobusy – stawki podatku od środków transportowych
  4. Kto i kiedy zapłaci podatek od środków transportowych

Górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) oraz opłat lokalnych, obowiązujące w danym roku podatkowym, są corocznie zmieniane na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z komunikatu Prezesa GUS z 15 lipca 2025 r. wynika, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r. wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5 proc.). O tyle zatem (w zaokrągleniu w górę do pełnych groszy) wrosły górne granice stawek podatków i opłat lokalnych ogłoszone w drodze obwieszczenia przez ministra finansów na 2026 r.

