Działania w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego

Istnieje wiele metod, które można stosować, aby rozwijać kapitał ludzki i pozytywnie wpływać na dobrostan pracowników. Przykłady takich działań to podejście doceniające (ang. Appreciative Inquire), czy też metoda PERMA™.

Podeście doceniające to podejście do rozwoju organizacyjnego i zarządzania zmianą, które koncentruje się na identyfikowaniu i wzmacnianiu mocnych stron, sukcesów i pozytywnych aspektów organizacji. Zamiast skupiać się na problemach i słabościach, zachęca do odkrywania tego, co działa dobrze, i wykorzystywania tych spostrzeżeń do tworzenia pożądanej przyszłości firmy. Wiąże się to z zadawaniem ważnych, otwartych pytań w celu wywołania konstruktywnego dialogu, wspierania współpracy i inspirowania innowacji w zespołach i firmach. Podejście doceniające ma na celu katalizowanie pozytywnych zmian i transformacji poprzez budowanie na istniejących zasobach i możliwościach organizacji (metoda została opracowana na Case Western Reserve University, począwszy od artykułu Davida Cooperridera i Suresha Srivastvy z 1987 roku).