Zgodnie z Polskim Ładem od 1 stycznia 2023 r. nie można definitywnie amortyzować mieszkań i domów. Czyli rozliczać w bieżących kosztach wydatków na ich nabycie. Fiskus zgadza się jednak na odliczanie innych wydatków związanych z nieruchomością, w tym odsetek od kredytu zaciągniętego na jej zakup.

Potwierdza to interpretacja nr 0113-KDIPT2-3.4011.375.2024.3.NM, którą na łamach „Rzeczpospolitej” przedstawił Przemysław Wojtasik. Wystąpił o nią przedsiębiorca prowadzący firmę konsultingową. Wyjaśnił, że specyfika jego pracy wymaga gromadzenia wielu dokumentów. Nie może już ich pomieścić w swoim mieszkaniu, dlatego chciałby stworzyć archiwum, w którym będą odpowiednie warunki do przechowywania i wykorzystywania posiadanej dokumentacji. W tym celu zamierza kupić drugie mieszkanie. We wniosku zapewnił, że będzie wykorzystywane ono wyłącznie do działalności. Co więcej, nowy lokal będzie mu służył nie tylko jako archiwum, ale też biuro do codziennej pracy.