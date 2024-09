Tak wynika z interpretacji nr 0113-KDIPT2-1.4011.421.2024.7.MAP. Otrzymał ją przedsiębiorca zajmujący się zagospodarowywaniem terenów zielonych. Wykonuje drobne prace, ale chciałby pozyskać poważniejsze zadania od swojego dotychczasowego kontrahenta. Aby go przekonać postanowić urządzić ogród pokazowy przy siedzibie swojej firmy.

Zapytał skarbówkę, czy konieczne na ten cel wydatki (np. na rośliny, korę, nawodnienie, ale także na jacuzzi czy saunę) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Uważał, że może, ponieważ ogród będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej. Argumentował, że jego urządzenie pozwoli zdobyć niezbędne do współpracy z kontrahentem doświadczenie. Przedsiębiorca dodał, że ma też służyć jako ogród pokazowy, inni klienci będą mogli go zobaczyć na żywo i na firmowym profilu w internecie.