Kontrole przedsiębiorców dotyczą nie tylko podatków

Wszyscy mamy świadomość, że jeśli chodzi o kontrole przedsiębiorców, to niechlubnym ich liderem są organy podatkowe. Naczelnik urzędu skarbowego czy celno-skarbowego to nie są jednak jedyne organy uprawnione do kontrolowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Niepodatkowe kontrole działalności gospodarczej mają na celu weryfikację przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony konkurencji, rynku energii czy ochrony środowiska. Kontrole te prowadzone są przez wyspecjalizowane organy administracji publicznej, które mają szerokie uprawnienia kontrolne, w tym możliwość nakładania na przedsiębiorców różnego rodzaju sankcji.