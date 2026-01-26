Rzeczpospolita
Kontrole przedsiębiorców dotyczą nie tylko podatków

Niepodatkowe kontrole to jeden z kluczowych obszarów ryzyka dla firm. Są one prowadzone są przez wyspecjalizowane organy administracji publicznej, które mają szerokie uprawnienia, w tym możliwość nakładania różnego rodzaju sankcji.

Publikacja: 26.01.2026 05:10

Foto: Adobe Stock

Dominika Kasińska

Wszyscy mamy świadomość, że jeśli chodzi o kontrole przedsiębiorców, to niechlubnym ich liderem są organy podatkowe. Naczelnik urzędu skarbowego czy celno-skarbowego to nie są jednak jedyne organy uprawnione do kontrolowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Niepodatkowe kontrole działalności gospodarczej mają na celu weryfikację przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony konkurencji, rynku energii czy ochrony środowiska. Kontrole te prowadzone są przez wyspecjalizowane organy administracji publicznej, które mają szerokie uprawnienia kontrolne, w tym możliwość nakładania na przedsiębiorców różnego rodzaju sankcji.

e-Wydanie