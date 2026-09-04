Co najbardziej zaciekawiło gościa Marcina Piaseckiego w projekcie budżetu na 2027 r.? – 282 miliardy złotych deficytu – mówi Piotr Arak, główny ekonomista Velo Banku. – Wszystko inne rynek jest w stanie mniej więcej zaprognozować. Niestety ten deficyt jest rekordowo wysoki. To 7,2 proc. PKB, czyli piąty rok z rzędu deficytu sięgającego 7 proc. w relacji do wielkości polskiej gospodarki. Czyli non stop rośnie nam poziom zadłużenia, rosną też koszty obsługi długu nominalnie w relacji do PKB. I to bez żadnej ścieżki spadku – zauważa gość Marcina Piaseckiego.