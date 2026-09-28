Bez zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie trudno będzie doprowadzić do zrównoważonego świata, jaki mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu – mówi Dorota Dębińska-Pokorska, liderka sektora energetycznego PwC Polska, gość programu Marcina Piaseckiego. – A nawet jeżeli ta równowaga się pojawi, to będzie oznaczała po prostu wyższe ceny.
Jakie scenariusze mogą zatem nas czekać? Skrajnym scenariuszem, aczkolwiek nie widzę takiego zagrożenia, są po prostu zakłócenia w dostawach tych podstawowych surowców typu ropa naftowa, gaz, a w konsekwencji zakłócenia dostaw energii elektrycznej – mówi Dorota Dębińska-Pokorska. Scenariusz, który mi osobiście jest najbliższy, to scenariusz wyższych cen. Naturalne, wieloletnie łańcuchy dostaw zostały przerwane i one są systematycznie poddawane nowym testom. Mamy bardzo dużą nierównowagę na rynku globalnym – zauważa gość Marcina Piaseckiego.
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