Wiemy, ile zarabiają zarządy. Ich pensje będą rosły

Do końca kwietnia 2025 r. spółki notowane na rynku regulowanym GPW muszą opublikować sprawozdania roczne za 2024 r., zawierające m.in. informacje o wynagrodzeniach. Raporty przygotowywane cyklicznie przez firmę Grant Thornton jednoznacznie pokazują, że wynagrodzenia zarządów spółek giełdowych idą w górę (więcej w ramkach obok). Średnie roczne wynagrodzenie członka zarządu wypłacone za 2023 r. wyniosło 949,7 tys. zł. To 4-proc. wzrost w ujęciu rok do roku, 54-proc. wobec pandemicznego 2020 r., a wobec 2009 r. niemal dwukrotny.