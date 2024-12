Grupa sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie odbyła czterodniową wizytę studyjną w Lizbonie. Jej celem było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania tamtejszych sądów, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Delegacja składała się z sędziów orzekających w wydziałach pracy, największym więc zainteresowaniem cieszyły się wydziały stosujące procedurę cywilną.

Sądownictwo Portugalii to sądy administracyjne oraz sądy powszechne, a wśród nich sądy okręgowe (tribunais de comarca), sądy apelacyjne (tribunais da relação) i Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal de Justiça), ponadto Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), Trybunał Obrachunkowy (Tribunal de Contas), sądy arbitrażowe (tribunais arbitrais) i sądy pokoju (julgados de paz). Spory o właściwość sądów są rozstrzygane przez Sąd Konfliktowy (Tribunal de Conflitos).

W tym miejscu warto wyjaśnić, że portugalski Trybunał Obrachunkowy ma zadania zbliżone do polskiej Najwyższej Izby Kontroli, jednak różnica jest zasadnicza – zasiadają z nim wyłącznie sędziowie, którzy badają wszystkie inwestycje publiczne przed i po ich realizacji. Ciekawe jest to, że w pracach Trybunału szeroko wykorzystuje się potencjał AI, co istotnie przyspiesza analizę obszernej dokumentacji inwestycyjnej.

Zaskakujące różnice

W pierwszej kolejności odwiedziliśmy sąd pierwszej instancji, gdzie prezes sądu (który w czasie swojej kadencji nie wykonuje żadnych czynności orzeczniczych) szczegółowo omówił zasady przydziału spraw sędziom, wnoszenia środków odwoławczych czy obiegu dokumentów. Podkreślił, jak istotne jest, że dyrektor sądu i wszyscy urzędnicy podlegają mu w hierarchii służbowej, co jest dodatkową gwarancją niezawisłości sędziowskiej.

Następnie udaliśmy się do Sądu Apelacyjnego w Lizbonie i Sądu Najwyższego, gdzie również mogliśmy dokonać porównań do polskiego systemu sądownictwa. Okazuje się, że podobieństw jest wiele, jednakże wśród koleżanek i kolegów z Portugalii największe zaskoczenie budził fakt istnienia w polskim systemie zarówno sądów pierwszoinstacyjnych, jak i odwoławczych na dwóch szczeblach sądownictwa powszechnego i możliwość orzekania przez sędziów w Polsce zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. Takich możliwości w Portugalii nie ma z prostej przyczyny: istnieją tam tylko sądy pierwszej i drugiej instancji oraz Sąd Najwyższy.

W Portugalii nie ma instytucji pytań prawnych kierowanych do Sądu Najwyższego, jest on bowiem trzecią instancją w strukturze sądownictwa powszechnego. Stronom przysługuje zaś nie tylko skarga kasacyjna do Sąd Najwyższy (tak jak w Polsce jest sądem prawa, nie sądem faktu), ale również skarga do Trybunału Konstytucyjnego, z powołaniem na dokonanie naruszenia praw konstytucyjnych w związku z zaskarżanym orzeczeniem. Portugalczycy dążą do tego, aby ujednolicić tę dwutorowość i stworzyć Izbę Konstytucyjną w Sądzie Najwyższym.

Odmienne oblicze samorządu

W Portugalii, podobnie jak w Polsce, sądownictwo jest sfeminizowane, ale proces ten zapoczątkowano w latach 70. ubiegłego wieku. Wcześniej kobiety nie mogły być sędziami. Prawa wyborcze uzyskały również w pełni dopiero w 1976 r.

Portugalscy sędziowie co prawda nie tworzą instytucji samorządu sędziowskiego, jednak zadania w tym obszarze spełnia Najwyższa Rada Sądownictwa (Conselho Superior da Magistratura). Podczas naszej wizyty w Radzie poznaliśmy jej historię i istotne kompetencje.

Rada powstała w 1975 r. i jest najwyższym organem zarządzającym oraz odpowiadającym za powoływanie, przyznawanie stanowisk funkcyjnych, przenoszenie i awansowanie sędziów, a także przeprowadzanie postępowań́ dyscyplinarnych sędziów w Portugalii. Organ ten nie wykonuje władzy sądowniczej, pełni funkcje administracyjne, natomiast wszystkim członkom Rady przysługują sędziowskie gwarancje.

Radę tworzy 17 członków: siedmiu z nich to sędziowie wybierani przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego – zgodnie z zasadą proporcjonalności: jeden sędzia Sądu Najwyższego, który pełni funkcję wiceprezesa, dwóch sędziów z sądów apelacyjnych i czterech z sądów pierwszej instancji. Siedmiu członków powołuje parlament, a dwóch prezydent. Kadencja członków NRS jest taka sama jak organu, który ich powołuje, tj. odpowiednio: trzy lata, cztery lata oraz pięć lat. Przewodniczy jej prezes Sądu Najwyższego.

Członkowie Rady ze względu na szeroki zakres ustawowych obowiązków są zwolnieni z orzekania w macierzystym sądzie.

Do kompetencji Rady należy również: wydawanie opinii dotyczących organizacji sądownictwa i statusu sędziów oraz w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, sporządzanie rocznych planów kontroli sądów, zlecanie inspekcji prowadzonych przez wizytatorów powoływanych w drodze konkursu przez Radę, zmiana przydziału spraw w sądach, w których orzeka co najmniej dwóch sędziów, dla zapewnienia sprawności postępowania (to w porozumieniu z prezesami sądów), ustanawianie priorytetów w rozpatrywaniu spraw zagrożonych przewlekłością (to w porozumieniu z przewodniczącymi wydziałów).

Ponadto do kompetencji Rady należy ustalanie liczby i składu izb Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych oraz powoływanie prezesów sądów.

Począwszy od sądów drugiej instancji, sędziowie są powoływani spośród sędziów sądów pierwszej instancji przede wszystkim na podstawie ocen dokonywanych w całej pracy orzeczniczej, w drodze konkursu, w którym szczegółowo bada się przebieg pracy zawodowej sędziego. Te oceny są dokonywane przez wizytatorów powołanych przez Radę w cyklach pięcioletnich. Od każdorazowej oceny sędziemu przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. Konkurs na stanowisko w sądzie odwoławczym jest jawny i transparentny.

O szansach awansowych sędziego decydują jedynie weryfikowalne, obiektywne i – co istotne – jednolite kryteria uwzględniające całościowy dorobek zawodowy sędziego (a nie tylko np. ostatnie cztery lata pracy). Powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego następuje również w drodze konkursu, w którym uwzględnia się przebieg pracy zawodowej, z tą różnicą, że uczestniczyć w nim mogą nie tylko sędziowie, ale również prokuratorzy i przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

Co ciekawe, w Portugalii elementem oceny zawodowej sędziego nie jest tzw. stabilność orzecznictwa. Każdy z sędziów, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać w odwiedzanych instytucjach, podkreślał, że zmiany wyroków przez sądy wyższej instancji są w Portugalii uznawane za naturalny element orzekania i emanację niezawisłości sędziowskiej, a zatem już z tych przyczyn nie mogą być oceniane przy okazji procedur awansowych czy ewaluacyjnych pracy sędziego.

Portugalscy sędziowie zrzeszają się tylko w jednej organizacji – związku zawodowym Associação Sindical dos Juízes, który obejmuje około 2000 członków, w tym sędziów czynnych i w stanie spoczynku. Związek ten jest ustawowo zobowiązany do obrony niezawisłości sędziów, niezależności sądów i wymiaru sprawiedliwości.

Sędziowie eksportowi

Na zakończenie odwiedziliśmy malowniczo położoną Szkołę Sądownictwa (Centro De Estudos Judiciarios), która w Lizbonie kształci przyszłych sędziów nie tylko na potrzeby sądownictwa portugalskiego, ale również tego w Angoli, Senegalu, Wysp Zielonego Przylądka czy Timoru Wschodniego. Dlatego wykładowcy odbywają regularne podróże do tych krajów, aby poznać ich specyfikę w stopniu pozwalającym na dostosowanie programu szkoleniowego do specyfiki warunków ustrojowych. Sędziowie wykładowcy nie orzekają – aby zachować aktualność ich doświadczenia zawodowego ustawodawca portugalski przewiduje, że praca sędziego w szkole nie może trwać nieprzerwanie dłużej niż pięć lat.

Portugalscy sędziowie posiadają konstytucyjne gwarancje niezależności i niezawisłości. Nie mogą być bowiem usuwani, przenoszeni, zawieszani, przenoszeni w stan spoczynku ani odwoływani. Wyjątki od tych zasad określa ustawa o statusie sędziów.

Autorki są sędziami Sądu Okręgowego w Warszawie

Autorki tekstu serdecznie dziękują za okazaną pomoc sędziemu Carlos Manuel Gonçalves de Melo Marinho oraz César de Melo, radcy w Biurze NRS, odpowiedzialnego za relacje międzynarodowe.