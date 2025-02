Zjawisko patostreamingu, które trwa już kilkanaście lat, nadal cechuje się dużą popularnością, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w wieku 13–15 lat (Bezpieczeństwo dzieci w internecie; https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/panel/sesja–27KPO–bezpieczenstwo–dzieci–w–internecie (dostęp 21 października 2024 r.).

Zagrożenia płynące z transmitowania na żywo zachowań powszechnie uznawanych za szkodliwe i demoralizujące doczekały się próby prawnej reakcji w postaci złożenia do Sejmu RP IX kadencji poselskiego projektu ustawy (nr druku sejmowego: 3310), zakładającego wprowadzenie do kodeksu karnego przepisu kryminalizującego rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci internetowej transmitowanych na żywo lub nagranych wcześniej obrazów lub dźwięków (np. treści wideo) przedstawiających wykonywanie czynów zabronionych, m.in. z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt. Projektowany przepis zagrożony miał być karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu, gdy zaś czynu tego dopuszczono się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – od roku do lat dziesięciu.

Projekt ten mimo sporego rozgłosu nie dotrwał nawet do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. A patostreaming wciąż jest w przestrzeni internetowej i przynosi zyski szacowane nawet w milionach złotych. Pomysł penalizacji tego zjawiska jest nadal rozważany w polskiej przestrzeni politycznej, gdyż rzecznik praw obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Donejty” dla patologii

W zależności od przyjętej definicji patostreaming może obejmować całą gamę różnego typu zachowań. Z pojęciem tym najczęściej utożsamiane jest prezentowanie podczas internetowych transmisji na żywo zachowań powszechnie uznawanych za patologiczne, w szczególności libacji alkoholowych, znęcania się nad zwierzętami czy aktów przemocy słownej, psychicznej, a nawet fizycznej między uczestnikami transmisji. Głównym założeniem patostreamów jest udostępnianie wszystkich tych aktywności na żywo za pośrednictwem internetowych platform, umożliwiających nie tylko bierną obserwację transmisji, ale również udzielanie wsparcia finansowego w formie tzw. donejtów, tj. płatnych wiadomości, za pośrednictwem których ich nadawcy mogą wpływać na zachowanie patostreamera, np. prowokując go do wykonywania rozmaitych poleceń.

Dzięki systemowi „donejtów” wielu patostreamerów zarabia olbrzymie kwoty, które motywują ich do kontynuowania działań oraz przekraczania kolejnych granic kontrowersji w celu utrzymania zainteresowania odbiorców. Warto podkreślić, iż w zdecydowanej większości patostreamy transmitowane są za pośrednictwem platform, jak YouTube czy Twitch, do których dostęp jest całkowicie darmowy i nie wymaga weryfikacji wieku odbiorcy – patologiczne treści bez przeszkód docierają zatem do osób bardzo młodych, w tym dzieci i młodzieży, co może prowadzić do wywoływania wśród nich niepożądanych postaw, a nawet zachęcać do samodzielnego powtarzania szkodliwych dla życia i zdrowia zachowań obserwowanych na ekranie komputera czy telefonu.

Ku uciesze widzów

Do odmian patostreamingu można zaliczyć tzw. patogale. Są to wydarzenia, podczas których internetowi celebryci zwani influencerami biorą udział w pojedynkach z różnych sztuk walki, najczęściej MMA oraz boksu. Mimo iż organizatorzy starają się podkreślać sportowy charakter tych imprez, nieodłączną ich część stanowią poprzedzające je konferencje, w trakcie których między zawodnikami dochodzi do słownych, a nieraz nawet fizycznych konfrontacji o agresywnym charakterze. Uczestnicy obrzucają się wyzwiskami, groźbami, posługują się wulgaryzmami, a czasami przechodzą także do rękoczynów – wszystko to ku uciesze widzów, bacznie obserwujących transmisję tych wydarzeń.

Pomimo że w aktualnym stanie prawnym w Polsce zjawisko patostreamingu nie jest regulowane wprost, można zastanawiać się, czy nie wyczerpuje ono znamion przepisów już obowiązujących. Na wstępie warto podkreślić, że patostreamy transmitowane są w internecie, można więc uznać prezentowane podczas nich zachowania za wykonywane publicznie, w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2018 r. (IV KK 296/17, OSP 2019, nr 2, poz. 15.), zgodnie z którym „Internet, choć w istocie pozostaje przestrzenią wirtualną, to ma charakter miejsca publicznego, o ile dostęp do zamieszczonych treści nie jest zabezpieczony hasłem”.

Co i kto chwali

Prawnej podstawy penalizacji patostreamów można dopatrywać się w art. 255 § 3 kodeksu karnego, który stanowi, że „kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN „pochwalać” to inaczej „uznawać za słuszne, dobre, właściwe”.

W kontekście patostreamów należy zastanowić się, czy samo prezentowanie zachowań przestępczych, takich jak stosowanie przemocy, może zostać uznawane za „pochwalanie”, zwłaszcza jeśli nie towarzyszą temu żadne dodatkowe aktywności, np. w postaci wyraźnego sygnalizowania słowem lub gestem, iż sprawca uznaje swoje zachowanie za pozytywne. Ponadto przeszkodą w zakwalifikowaniu patostreamów jako czynu zabronionego z art. 255 § 3 k.k. może być konieczność wykazania, iż sprawca działał z zamiarem bezpośrednim pochwalania przestępstwa.

Należy podkreślić, iż pomimo powyższych wątpliwości niektóre przypadki patostreamów jak najbardziej mogą zostać uznane za przestępstwo z art. 255 § 3 k.k. Jako przykład można wskazać działalność promocyjną kontrowersyjnej federacji „MMA VIP”, której twarzą został Andrzej Z., były przywódca gangu pruszkowskiego, znany pod pseudonimem „Słowik”.

Pomysł ten spotkał się z bardzo negatywną reakcją opinii publicznej, która zarzucała właścicielom federacji gloryfikowanie przestępcy oraz umożliwienie mu zarabiania na swojej kryminalnej przeszłości.

Za uznaniem działalności federacji za „pochwalanie popełnienia przestępstwa” przemawia ponadto fakt, iż celowo nawiązywała do jego niechlubnej przeszłości, m.in. poprzez tytułowanie go „bossem” (z ang. „szef”, co w domyślnie nawiązuje do szefa gangu pruszkowskiego), akompaniując jego wejście na scenę ścieżką dźwiękową pochodzącą z filmu „Ojciec chrzestny”, a także dostarczenie mu atrybutu w postaci krzesła przypominającego tron. Wszystko to mogło sprawiać wrażenie, iż mamy do czynienia z ważną personą, zasługującą na podziw i szacunek.

Abstrahując od możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób występujących na transmisjach, znamion pochwalania przestępstwa można dopatrywać się w zachowaniu osób udostępniających takie transmisje dalej, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych, w szczególności nadając im pozytywny kontekst np. poprzez podkreślanie ich rozrywkowego charakteru.

Nieobyczajne wybryki

Podstaw prawnokarnego ścigania patostreamerów nie trzeba jednak poszukiwać wyłącznie w kodeksie karnym – okazuje się bowiem, iż można znaleźć je także w kodeksie wykroczeń, m.in. w art. 140, zgodnie z którym, „kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

W literaturze wskazuje się, iż „nieobyczajny wybryk można określić jako zachowanie lekceważące zasady współżycia społecznego i w konsekwencji mogące wywołać negatywną ocenę przeciętnego człowieka” (J. Piórkowska-Flieger [w:] T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, Kodeks wykroczeń. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 140).

Nie budzi wątpliwości, że zachowania charakterystyczne dla patostreamów dobrze wpasowują się w tę definicję – dopuszczanie się przemocy słownej i fizycznej wobec innych osób, znęcanie się nad zwierzętami, a także doprowadzanie się do stanu upojenia lub odurzenia powodującego utratę kontroli nad własnym ciałem, w tym do załatwiania potrzeb fizjologicznych na oczach miliona obserwatorów, powszechnie uważane są za patologiczne i spotykają się z negatywnymi reakcjami społecznymi.

Warto podkreślić, iż negatywne oceny zjawiska patostreamingu coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej, w szczególności w organizacji patologicznych gal MMA – dobrym przykładem może być otwarty sprzeciw mieszkańców miasta Wieluń wobec wynajęcia miejskiej hali sportowej w celu organizacji wspomnianej już gali „MMA VIP” w 2022 r., w wyniku którego wydarzenie zostało odwołane.

Wulgaryzmy na porządku dziennym

Innym przykładem wykroczenia, którego mogą dopuszczać się patostreamerzy, jest art. 141 k.w., stanowiący, że „kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

Jak wskazano wcześniej, stałym elementem patostreamów jest posługiwanie się wulgaryzmami mieszczącymi się w pojęciu „słów nieprzyzwoitych”.

Co więcej, niektórzy patostreamerzy prezentują na swoich transmisjach różne wulgarne napisy lub rysunki (nierzadko na żądanie oglądających) – albo w postaci grafik wyświetlanych na ekranie, albo poprzez ich fizyczne umieszczanie w tle, np. na widocznej ścianie pomieszczenia, w którym odbywa się transmisja, aby zwiększyć poziom kontrowersji, a tym samym zainteresowanie widowni.

Niewystarczające narzędzia do walki

Pozostawiając poza zakresem rozważań czyny zabronione ścigane w trybie wnioskowym oraz prywatnoskargowym (np. znieważenie), w aktualnym stanie prawnym zjawisko patostreamingu może być kwalifikowane jako czyny zabronione o względnie niskiej sankcji karnej, która może wydawać się nieadekwatna do stopnia społecznej szkodliwości oraz winy sprawców, zwłaszcza w kontekście wykroczeń, które z samej swojej istoty cechują się znikomym stopniem społecznej szkodliwości.

Wątpliwości może budzić także skuteczność tych narzędzi, w szczególności kary grzywny, która przy wzięciu pod uwagę wysokich dochodów osiąganych przez patostreamerów może nie stanowić dla nich wystarczającej motywacji do zaprzestania swoich działań. W tym świetle słuszny zdaje się pogląd Ł. Rosiaka, iż pomysł kryminalizacji zjawiska patostreamingu powinien powrócić do Sejmu X kadencji (Ł. Rosiak, Patostreaming – istota projektowanego art. 255b kodeksu karnego, Prokuratura i Prawo 3, 2024, s. 61).

Autorka jest seminarzystka prof. Włodzimierza Wróbla UJ, sędziego Sądu Najwyższego.

Tekst powstał na bazie prowadzonych dyskusji pod nadzorem prof. Włodzimiera Wróbla.