Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, podstawową zasadą udzielania świadczeń zdrowotnych jest dobrowolność, co wywodzone jest z konstytucyjnych gwarancji ochrony godności i wolności człowieka. Regułą zaś jest, że każda osoba ma swobodny wybór co do potrzeby podjęcia leczenia oraz jego sposobu i rodzaju - tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2014 r., Sygn. akt: V CSK 543/13.