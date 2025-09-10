Rzeczpospolita
Strażnikami procesu są wszyscy jego uczestnicy, bez wyjątku

Konsekwencje wydawanego wyroku wymagają uznania powagi i doniosłości procesu sądowego.

Publikacja: 10.09.2025 05:15

Konsekwencje wydawanego wyroku wymagają uznania powagi i doniosłości procesu sądowego.

Konsekwencje wydawanego wyroku wymagają uznania powagi i doniosłości procesu sądowego.

Foto: Adobe Stock

Rafał Rozwadowski

Sprawy sądowe z „pierwszych stron gazet” nijak się mają do procesowej rzeczywistości. Wierzchołek góry lodowej spraw sądowych roztrząsanych publicznie to sposób postrzegania sporu sądowego jako huraganu emocji, mocnych ciosów i szczelnych gard.

Po zajrzeniu jednak za sceniczną kurtynę widać świat prawdziwego procesu, niezliczonej ilości spraw, pełnomocników, obrońców, prokuratorów i sędziów. Płomienne mowy sądowe, zmiany stanowisk w ostatniej chwili, sprytne bon moty, które odwracają bieg zdarzeń jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki to z reguły scenariusz na serial lub film. Takie rzeczy też się zdarzają, ale niekoniecznie są wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości.

