Agata Łukaszewicz: Deepfake jest coraz groźniejszy. Trzeba go uregulować

Jest bardzo groźny, bo prowadzi do dezinformacji, a ta wywołuje obawy i strach wśród wielu obywateli. I to nie tylko w sprawach drobnych, ale i najpoważniejszych, państwowych – może nawet i związanych z bezpieczeństwem nas wszystkich. Zagrożenia mogą dotyczyć spraw politycznych, społecznych, oszustw, szantażów czy naruszenia prywatności.

Aparat państwa, parlament, ministrowie, wciąż zgłaszają propozycje zmian ustaw, które mają nas i Polskę chronić przed skutkami gwałtownie zmieniąjącej się rzeczywistości technologicznej. Warto, aby pomysłodawcy zmian wzięli pod uwagę także takie zjawiska, jak propaganda i dezinformacja. Trzeba cały czas pamiętać, że obraz połączony z ostrym komentarzem ujrzany jako pierwszy wpływa najmocniej na odbiorcę. Odkręcanie takich „informacji” i uspokajanie wytrąconego z równowagi społeczeństwa jest wtedy trudniejsze.