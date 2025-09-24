Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Lepiej, gdy sędzia pouczy podsądnego, niż nie pouczy

Natłok spraw, w tym zdalnych rozpraw, nie może zwalniać sędziów z dbanie o podsądnych, aby byli świadomi podstawowych praw składających się na ich prawo do sądu.

Publikacja: 24.09.2025 05:20

Lepiej, gdy sędzia pouczy podsądnego, niż nie pouczy

Lepiej, gdy sędzia pouczy podsądnego, niż nie pouczy

Foto: Fotorzepa / Michał Walczak

Marek Domagalski

W niedawanej sprawie, w której drobny przewoźnik na podstawie umowy z gminą wykonywał lokalne przewozy pasażerów, domagał się zrekompensowania mu ulgowych przejazdów, ale został odesłany z kwitkiem przez wójta, samorządowe kolegium odwoławcze i sądy cywilne dwóch instancji i nie dowiedział się nawet, jaki organ, czy administracyjny, czy sąd, władny jest rozpatrzyć jego sprawę merytorycznie.

Dopiero Sąd Najwyższy przychylił się do skargi kasacyjnej przewoźnika, nakazując sądowi okręgowemu ponowne rozpoznanie sprawy i wskazując, że sąd powszechny, odrzucając pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej (czyli rozpatrzenia sprawy przez sąd cywilny), nie może poprzestać na stwierdzeniu, że sprawa mu przedstawiona nie jest cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c. Zobowiązany jest także wskazać sąd, do którego należy rozpoznanie danej sprawy, niezależnie od tego, na którym jest etapie. W państwie demokratycznym nie jest bowiem dopuszczalne, by wszystkie organy państwa (zarówno z pionu administracyjnego, jak i sądowego) skutecznie uchyliły się od rozstrzygnięcia sprawy, a strona (uczestnik) pozostała zupełnie pozbawiona ochrony prawnej – wskazał SN.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Agata Łukaszewicz: Deepfake jest coraz groźniejszy. Trzeba go uregulować
Sądy i Prokuratura
Agata Łukaszewicz: Deepfake jest coraz groźniejszy. Trzeba go uregulować
Deepfake jest ofensywnym narzędziem służącym do osiągania nieuczciwych przewag
Sądy i Prokuratura
Deepfake w procesie sądowym
Czy trzeba więcej władzy dla samorządu sędziowskiego?
Sądy i Prokuratura
Czy trzeba więcej władzy dla samorządu sędziowskiego?
Opinia jest słuszna, WIBOR zgodny, ale czy można ufać pani rzecznik?
Sądy i Prokuratura
Opinia jest słuszna, WIBOR zgodny, ale czy można ufać pani rzecznik?
Agata Łukaszewicz: Rzeczowa informacja powinna być w mediach przekazem wiodącym
Sądy i Prokuratura
Agata Łukaszewicz: Media działają w interesie społeczeństwa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama