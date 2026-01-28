Zakwestionowanie wyroku rozwodowego przez sędziego Sądu Rejonowego w Giżycku, dlatego że w składzie orzekającym o rozwodzie był sędzia z nowego nadania, jest przykładem, do czego doprowadził wieloletni rokosz starej części sędziów, którzy nie mogą się pogodzić z utratą korporacyjnego modelu polskiego sądownictwa.

Otóż w sprawie o podział majątku dorobkowego rozwiedzionych już prawomocnie małżonków sędzia tego Sądu Rejonowego orzekł, że nie może dokonać podziału ich majątku wspólnego, bo wyrok w ich sprawie rozwodowej nie istnieje, gdyż wydał go sędzia z tzw. nowego nadania.

To orzeczenie nie jest ostateczne, ale sprawa o podział majątku nie jest zakończona, bo jest jeszcze druga instancja, a byli małżonkowie mają jeszcze przed sobą szereg stresowych miesięcy do zakończenia sprawy, chyba że się dogadają i zawrą umowę u notariusza. Nie zmienia to jednak faktu, że sądownictwo nie zapewniło im prawa do sądu, rozpatrzenia ich sprawy w rozsądnym terminie.

Zwróćmy uwagę, że w czasie tego kilkuletniego sędziowskiego sporu zapadł szereg podobnych orzeczeń rozwodowych czy innych, w których także znani przeciwnicy nowych sędziów nie kwestionowali ich orzeczeń. Ten bulwersujący wyrok tymczasem – nie wiem, czy to przypadek, czy nie – zbiega się z rozpoczęciem prac w Sejmie nad projektami ustawy praworządnościowej oraz nowelą ustawy o KRS, które przewidują weryfikację nowych sędziów, czyli powrót do starego modelu dobierania kandydatów na sędziów i do ich awansowania przez środowisko sędziowskie.

Do orzeczenia sędziego z Giżycka odniósł się szybko minister Waldemar Żurek, że „kryzys związany z neosędziami wchodzi dziś w najwrażliwsze obszary życia obywateli – w sprawy rodzinne, majątkowe, w podstawowe poczucie bezpieczeństwa prawnego. To nie jest wymyślony problem. Wadliwe powołania sędziowskie z lat 2018–2025 realnie destabilizują orzecznictwo, generują chaos w sądach i prowadzą do sytuacji, w których ludzie po latach nie wiedzą, czy ich wyroki istnieją”.

To oczywiste, że jest problem, wielki problem, pytanie, dlaczego tak długo trwa i czy Waldemar Żurek jako wieloletni działacz sędziów ze starego nadania, a teraz polityk zna odpowiedź?