Nawet przed Sądem Najwyższym nieraz młodzi adwokaci czy radcowie pytają przed rozprawą, po której stronie mają zająć miejsce na sali rozpraw, czy oraz ile tam się mówi, co dowodzi niestety niedouczenia części prawników na aplikacjach i niedostatecznej praktyki pod okiem starszych tzw. patronów.

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Zwykli ludzie też przychodzą na konkretne rozprawy, bo czekają na swoją sprawę nawet za kilka dni i chcą się zorientować, jak sąd czy nawet dany sędzia prowadzi rozprawę. I słusznie, bo rozprawa, czyli jawne posiedzenie sądu, i najlepiej zaraz ogłoszony wyrok z uzasadnieniem, są sednem procesu sądowego.

Jeszcze kilka lat temu wystarczyło wstąpić do sądu i wejść na zapowiadaną głośną rozprawę, byle tylko sala pomieściła publiczność. Teraz są to wyjątki, a rozpraw jawnych jest coraz mniej – to efekt spowodowany przejściowymi obostrzeniami na czas epidemii covidowej, w większości jednak utrzymanymi lub zastąpionymi rozprawami zdalnymi via internet. Niestety, zdalne rozprawy nie są tak łatwo dostępne jak choćby transmisje internetowe rozpraw z Trybunału Konstytucyjnego.

Czas pomyśleć o podobnych transmisjach innych głośnych rozpraw. Rozprawy dostarczają wiedzę o procesach sądowych nie tylko na wypadek, kiedy przyjdzie komuś stanąć przed sądem np. po wypadku drogowym czy jako poszkodowany lub sprawca. Nawet gdy taka osoba ma adwokata z wyboru czy z urzędu, to elementarna wiedza, jak przebiega postępowanie sądowe, przyda jej się, by monitorować aktywność jego prawnika.

Rozprawy sądowe uczą także umiejętności argumentacji, przekonywania do swych racji, najwięcej dają te, w których chodzi o ważne spory, i występują mistrzowie prawniczej profesji. Dlatego za najwybitniejszego mówcę starożytności uznaje się Demostenesa, bo nie tylko pokonał wady swojej wymowy kamieniami w ustach, ale swymi mowami walczył o wolność Grecji, a w końcu o własne życie!

Nie marnujmy wiedzy i sztuki, którą można zdobywać, śledząc najważniejsze rozprawy sądowe, tych lekcji nie tylko dla przyszłych prawników, ale zwłaszcza zwykłych obywateli, lekcji bez wychodzenia z domu.