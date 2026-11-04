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Czy podzieleni sędziowie uprzątną swoje pobojowisko

Po siedmiu latach od uchwały starszej części Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., kwestionującej umocowanie nowo wybranych sędziów oraz ich wyroków, ta młoda teraz większość szuka sposobu na przełamanie jej bojkotowania przez starszych sędziów.

Publikacja: 04.11.2026 05:20

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Czy podzieleni sędziowie uprzątną swoje pobojowisko

Czy podzieleni sędziowie uprzątną swoje pobojowisko

Foto: Adobe Stock

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Marek Domagalski

Nie trzeba przypominać, że strony postępowań sądowych nie tylko oczekują zakończenia tego sporu dwóch pokoleń sędziowskich i usprawnienia orzekania – no może poza pewną grupą wykorzystującą ten klincz do odwleczenia spraw sądowych.

W celu zaleczenia tej choroby wymiaru sprawiedliwości Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes SN, zwołał cały skład SN liczący ponad 90 sędziów ze starego i nowego nadania, aby podjęli wspólnie uchwałę, czy organy państwa, a zwłaszcza sądy, muszą respektować rozstrzygnięcia kwestionujące poszczególne powołania sędziowskie, a osoby wydające takie rozstrzygnięcia powinny ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną bądź karną.

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