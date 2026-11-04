Czy podzieleni sędziowie uprzątną swoje pobojowisko

Nie trzeba przypominać, że strony postępowań sądowych nie tylko oczekują zakończenia tego sporu dwóch pokoleń sędziowskich i usprawnienia orzekania – no może poza pewną grupą wykorzystującą ten klincz do odwleczenia spraw sądowych.

W celu zaleczenia tej choroby wymiaru sprawiedliwości Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes SN, zwołał cały skład SN liczący ponad 90 sędziów ze starego i nowego nadania, aby podjęli wspólnie uchwałę, czy organy państwa, a zwłaszcza sądy, muszą respektować rozstrzygnięcia kwestionujące poszczególne powołania sędziowskie, a osoby wydające takie rozstrzygnięcia powinny ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną bądź karną.