Rzeczpospolita
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Standardy, które KRS musi honorować

Kolejne miesiące działalności odbudowanej KRS przynoszą nowe, trudne wyzwania, które skutkują niepopularnymi, a nawet – z punktu widzenia środowiska sędziów – kontrowersyjnymi decyzjami.

Publikacja: 04.11.2026 05:10

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Odbudowana KRS wywołuje nowe kontrowersje

Odbudowana KRS wywołuje nowe kontrowersje

Foto: PAP/Konrad Szymański

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Monika Frąckowiak

Decydując się na kandydowanie do Krajowej Rady Sądownictwa, mieliśmy jednak pełną świadomość, że będziemy musieli z takimi się mierzyć. Nie mogło być inaczej, skoro od 11 lat jako kraj tkwimy w permanentnym kryzysie konstytucyjnym. Od 2018 r. cały wymiar sprawiedliwości – od Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego po sądy powszechne, administracyjne i wojskowe – był systematycznie niszczony przez poprzednio rządzący obóz polityczny.

Dewastujące skutki przyniosły zmiany ustaw o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów powszechnych, a wreszcie o Krajowej Radzie Sądownictwa, dopełnione tzw. ustawą kagańcową. W efekcie SN został niemal wyeliminowany z systemu niezależnego sądownictwa, system dyscyplinarny jest sparaliżowany, a prawie jedna trzecia sędziów została powołana na urząd z udziałem wadliwie ukształtowanej KRS (choć 1700 spośród tych osób to byli asesorzy lub osoby, które zdały egzamin sędziowski).

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