Transakcje incydentalne poza proporcją VAT

Przy obliczaniu proporcji odliczenia VAT naliczonego nie uwzględnia się transakcji sporadycznych, które obejmują bardzo ograniczone wykorzystanie aktywów lub usług podlegających opodatkowaniu VAT. Nie ma znaczenia wysokość dochodu z tych transakcji.

Publikacja: 02.02.2026 04:00

Foto: Adobe Stock

Kacper Skoczylas

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 października 2025 r. (I FSK 1504/22).

Spółka prowadzi działalność związaną z programowaniem, a ponadto także holdingową. Jej statutowy przedmiot działalności nie obejmuje udzielania pożyczek. W przeważającej mierze nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jednak wykazuje marginalny obrót z tytułu rozliczania opłaty ryczałtowej za używanie samochodu do celów prywatnych. W 2015 r. spółka sprzedała akcje X AG, a w ramach transakcji zamiast uiszczenia ceny akcji w gotówce, nabywca zaciągnął od niej jednorazową pożyczkę. Celem spółki nie było ani nie jest zajmowanie się pożyczkami, nie planuje ona w przyszłości zajmować się podobnymi metodami finansowania dłużnego. W maju 2021 r. spółka zawarła z podmiotem powiązanym umowę „nadzoru nad spłatą pożyczki”, przewidując w niej wynagrodzenie uzależnione od rezultatu (tylko przy pełnej spłacie długu). Po dokonaniu wcześniejszej spłaty pożyczki przez dłużnika wystawiono fakturę VAT i wypłacono wynagrodzenie. Spółka pierwotnie odliczyła VAT z tej faktury, po czym – wobec wątpliwości organu – skorygowała JPK i z odliczenia zrezygnowała. W związku z tym spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej. W prezentacji własnej oceny stanu faktycznego twierdziła, że obrót z tytułu udzielenia pożyczki w postaci odsetek nie powinien być przez nią wliczony do obrotu branego pod uwagę przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i nast. ustawy o VAT, gdyż jej udzielenie stanowi dla niej transakcję o charakterze pomocniczym w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy (czy też alternatywnie – pomocniczą transakcję finansową w rozumieniu jej art. 90 ust. 6 pkt 1). Równocześnie spółka twierdziła, że przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez przedsiębiorcę w związku z nadzorem nad spłatą pożyczki.

