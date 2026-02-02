Rzeczpospolita
Rezydencja akcjonariuszy wpływa na prawo do zwolnienia z CIT

Dla skorzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia z podatku dochodowego konieczne jest ustalenie przez nią wszystkich podmiotów w strukturze właścicielskiej.

Publikacja: 02.02.2026 04:40

Foto: Adobe Stock

Kacper Skoczylas

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 22 października 2025 r. (III SA/Wa 1298/25).

Spółka A posiada 100 proc. udziałów w dwóch krajowych spółkach zależnych – spółce B i spółce C. Zamierza zbyć posiadane w nich udziały na rzecz podmiotu niepowiązanego. Jedynym udziałowcem spółki A jest D. GmbH z siedzibą w Niemczech, której z kolei jedynym udziałowcem jest E. AG. Struktura właścicielska E. AG jest rozbudowana i obejmuje spółki F i G, w których udziałowcami są niemieckie powiaty i gminy oraz spółkę H. AG notowaną na giełdzie. W związku z tym, że około 0,4 proc. akcji H jest notowane na giełdzie, spółka A nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich swoich pośrednich akcjonariuszy. Dlatego zadała pytania, czy spełnia definicję spółki holdingowej w rozumieniu art. 24m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT oraz czy dochód ze zbycia udziałów w krajowych spółkach zależnych może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 24o ust. 1 ustawy o CIT. Jej zdaniem, spełnia ona definicję spółki holdingowej, a dochód z transakcji sprzedaży udziałów spółek B i C powinien podlegać być zwolniony z opodatkowania CIT.

