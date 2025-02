Oskładkowanie umów cywilnoprawnych to niekończący się temat, który wywołuje nie tylko emocje, ale przede wszystkim liczne sporny. Od dłuższego czasu problematyczne stają się zwłaszcza umowy o dzieło, bo ich zbyt pochopne stosowanie może okazać się gotowym przepisem na kłopot. A to, że umowa o dzieło to ryzykowny sposób na uniknięcie składek, potwierdza najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Wykłady – dzieło czy zlecenie?